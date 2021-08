Fluthilfen: "Jeder, der bauen will, kann jetzt damit anfangen"

Zum 75. Landesjubiläum fand die Sitzung des NRW-Landeskabinetts am Dienstag ausnahmsweise nicht am Rhein in Düsseldorf, sondern in Berlin statt. In einer Pressekonferenz informierten Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), sein Vize Joachim Stamp (FDP) und Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) über die besprochenen Themen.

Demnach ging es in Berlin vor allem um die Folgen der Flutkatastrophe in NRW. Zur Bewältigung der Kosten für den Wiederaufbau in den zerstörten Gebieten will die Landesregierung in der kommenden Woche einen Nachtragshaushalt in den Landtag einbringen. Bis jetzt seien 185 Millionen Euro an Flutopfer persönlich, 65 Millionen an Kommunen und 26 Millionen an betroffene Unternehmen ausgezahlt worden, sagt Laschet und versprach: "Jeder einzelne wird auf Hilfe zählen können." Bund und Länder hätten ein 30 Milliarden Euro schweres Paket für den Wiederaufbau beschlossen, das Anfang September verabschiedet werde.

Schnelle und vereinfachte Genehmigungsverfahren

Um den Wiederaufbau zu beschleunigen, sollen Genehmigungsverfahren unkomplizierter werden: "Jeder, der bauen will, kann jetzt damit anfangen, ohne auf die Genehmigung zu warten", so Laschet, "er wird sein Geld bekommen". Fast die Hälfte aller Kommunen in NRW seien von dem Starkregen im Juli "angegriffen" worden, erläuterte Bauministerin Scharrenbach.

Sie nahm auch Bezug auf die begonnene Diskussion darüber, ob an Stellen, wo Gebäude sehr nah an den angeschwollenen Flüssen zerstört wurden, überhaupt wieder Häuser entstehen sollen: NRW habe nun die Bitte an die Bundesregierung gerichtet, dass die betroffenen Länder von der bundesgesetzlichen Planung abweichen dürfen. Und dass das EU-Vergaberecht vereinfacht werde. Auch sollten bisher ausgewiesene Baugebiete "getauscht" werden können gegen andere, weiter vom Wasser entfernt gelegene Flächen.

Um den Katastrophenschutz in NRW, bei dem während der Flut offenbar einiges schiefgelaufen war, zu verbessern, habe er den ehemaligen Präsidenten des Technischen Hilfswerks, Albrecht Broemme, mit einer Untersuchung beauftragt, sagte Laschet.

NRW will vor allem afghanischen Frauen helfen

Integrationsminister Stamp berichtete dann noch, dass am Dienstagmorgen die ersten 39 Menschen aus Afghanistan in NRW eingetroffen seien - vorwiegend Familien. Insgesamt bis zu 800 Aufnahmeplätze wolle NRW bereitstellen, außerdem habe man beschlossen, 1.000 in Afghanistan gefährdete Frauen aufzunehmen - Bürgerrechtlerinnen, Journalistinnnen, Künstlerinnen.

Am Montagabend war Ministerpräsident Laschet mit Zarifa Ghafari zusammengetroffen. Die ehemalige Bürgermeisterin der afghanischen Stadt Maidan Shahr war mit ihrer Familie vor den Taliban geflohen und am Montag am Flughafen Köln-Bonn angekommen.

Die Bundesregierung fordere er auf, so Stamp, eine Internationale Konferenz einzuberufen, in der Staaten wie die USA, Kanada, Australien zusammen mit der EU ein "Resettlement Programm" entwickeln - nach dem Vorbild der weltweiten Aufnahme von Vietnamflüchtlingen in den 1970er Jahren.

Schwarz-gelbes Eigenlob

Fragen nach seiner Stimmung angesichts schlechter Umfragewerte für ihn als Kanzlerkandidaten ließ Laschet wie so oft an sich abperlen: Umfragen bewerte er nicht, man spüre eben, " es kommt jetzt auf jeden an ". Auch Nachfragen der Journalisten bezüglich der zeitweise angespannt wirkenden Atmosphäre zwischen ihm und dem Koalitionspartner FDP wies Laschet weit von sich: " Die Koalition in NRW arbeitet sehr konstruktiv zusammen."