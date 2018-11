Weitere Verwechslung in NRW-Gefängnis

In einer Haftanstalt in Nordrhein-Westfalen ist es erneut zu einer Verwechslung gekommen. Das wurde am Mittwoch (07.11.2018) im Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtages bekannt. Laut einem Abteilungsleiter des Justizministeriums hat ein Mann stellvertretend für seinen Bruder eine mehrmonatige Haftstrafe abgesessen.

Mann wollte Bruder schützen

Im März 2018 rückte der als Flüchtling nach Deutschland gekommene Mann in die Justizvollzugsanstalt Remscheid ein. Allerdings war er gar nicht der Verurteilte und hatte sich unter Angabe eines falschen Namens und Geburtsortes bei der Ausländerbehörde gemeldet.

Den Angaben zufolge wollte er seinen Bruder schützen, der wegen Diebstahls zu mehreren Monaten Haft verurteilt worden war. Insgesamt acht Monate lang merkte keiner, dass der Falsche inhaftiert war.

Identität noch einmal überprüft

NRW-Justizminister Peter Biesenbach

Ein Erlass des Justizministeriums vom vergangenen Monat habe die Anstalt dazu bewogen, seine Identität nochmals unter die Lupe zu nehmen, hieß es. Bislang war für die Identität der Häftlinge allein die Polizei zuständig, nicht aber die entsprechende Haftanstalt. Das hat NRW -Justizminister Peter Biesenbach ( CDU ) mittlerweile geändert.

Der CDU-Politiker reagierte damit auf den Tod eines Syrers in der JVA Kleve. Der Mann hatte wegen einer Verwechslung irrtürmlich in Haft gesessen und war nach einem Feuer in seiner Zelle verstorben. Im Rechtsausschuss kündigte Biesenbach am Mittwoch weitere Maßnahmen an. Eine Expertenkommission soll eingesetzt werden, damit sich solche Fälle nicht wiederholen.