Nach den neuen Erkenntnissen zum tödlichen Zellenbrand in der Justizvollzugsanstalt Kleve gerät NRW -Justizminister Peter Biesenbach immer stärker unter Druck. Die SPD fordert jetzt den Rücktritt des CDU -Politikers.

"Er hat in einer sehr zentralen Frage das Parlament und die Öffentlichkeit falsch informiert ", sagte SPD-Fraktionsvize Sven Wolf am Freitag (19.10.2018) in Düsseldorf. Biesenbach habe " seine Glaubwürdigkeit verspielt " und müsse jetzt die " politische Verantwortung " übernehmen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Landesregierung geht von Suizid aus

Brandspuren am Fenster der JVA Kleve

In dem Fall geht es um den Tod eines 26-jährigen Syrers. Er saß zu Unrecht aufgrund einer Verwechslung wochenlang im Gefängnis und war Ende September nach einem Feuer in seiner Zelle gestorben. Bisher hatte die NRW-Landesregierung gesagt, dass der Mann das Feuer in suizidaler Absicht wohl selbst gelegt habe. Einen Notruf aus der Zelle habe es nicht gegeben.