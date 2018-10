Im Fall des Syrers, der zu Unrecht inhaftiert war und infolge eines Feuers in seiner Gefängniszelle ums Leben kam, gibt es Zweifel an der offiziellen Version der Ereignisse. Der 26-jährige war am 29. September, zwei Wochen nach einem Feuer in seiner Gefängniszelle in Kleve, an seinen Verletzungen gestorben. Bisher war die Landesregierung davon ausgegangen, dass der Mann das Feuer in suizidaler Absicht selbst gelegt hatte.

Häftling wollte Hilfe holen

Nach WDR-Informationen stellt sich der Verlauf allerdings anders dar, als bislang bekannt. Ermittler haben neue Details rekonstruieren können. Demnach soll der Inhaftierte noch versucht haben, Hilfe zu holen, als der Brand ausbrach. Damit wird die Suizid-Theorie unwahrscheinlicher. Ein Sprecher des NRW-Justizministeriums wollte sich am Donnerstagabend (17.10.2018) dazu nicht äußern. Er begründete dies mit den laufenden Ermittlungen.

Am Donnerstag (17.10.2018) hatte die SPD bereits den Druck auf die Landesregierung erhöht. In einem Brief fordert SPD-Fraktionsvize Sven Wolf einen " umfassenden, ausführlichen und vollständigen " Bericht über den tödlichen Vorfall.

SPD beklagt " Salamitaktik "

Sven Wolf fordert Aufklärung