16.05.2020: Klaus S. erdrosselt in Sankt Augustin seine Ehefrau.

17.05.2020: Klaus S. sagt bei der Polizei aus und erzählt von einer Erblindung, die laut vorheriger ärztlicher Diagnose jedoch nicht bestand. Eine Ärztin weist ihn wegen des Verdachts einer Psychose in die Psychiatrie ein.

18.05.2020: Klaus S. gesteht die Tat, sagt danach, nun könne er wieder sehen. Er wird von einer Ärztin als "gewahrsamsfähig" eingestuft und in die JVA Köln verlegt

19.05.2020: Erster Suizidversuch von Klaus S.

22.05.2020: Ein Psychologe besucht Klaus S. in der JVA, der wirr reden soll. Nach Einschätzung des Psychologen sind die Wahnvorstellungen vorgetäuscht, um eine Schuldunfähigkeit zu imitieren. Es bestehe keine Suzidgefahr, aber die Gefahr weiterer vorgetäuschter Suizidversuche.

27.05.2020: Weiterer Suizidversuch von Klaus S., daraufhin Verlegung wegen eines Schädelbruchs in das Haftkrankenhaus nach Fröndenberg

3 Wochen später: Verlegung in die JVA Aachen

26.07.2020: Nachdem die Staatsanwaltschaft ein psychiatrisches Gutachten beantragt hatte, redet ein Psychiater mit Klaus S. Der Facharzt kommt zu dem Schluss, dass S. nicht an einer "überdauernden psychischen Störung" leide. Zum Tatzeitpunkt habe er sich in einer schweren depressiven Episode befunden.

03.11.2020: Beamten der JVA Aachen fällt auf, dass der inhaftierte S. nichts mehr isst.

03.12.2020: Eine Konsiliarpsychologin schließt laut JVA Aachen Gründe für eine Zwangsernährung aus. Trotz der Wahnvorstellungen und der depressiven Erkrankung wisse der Inhaftierte, welche Entscheidung er mit dem Suizid treffe.

02.12.2020: S. wird vor dem Bonner Landgericht wegen Totschlags zu 6 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt.

04.12.2020: Klaus S. wird erneut nach Fröndenberg verlegt.

08.12.2020: Die JVA Aachen informiert erstmals das Ministerium.

13.12.2020: Klaus S. stirbt im Haftkrankenhaus Fröndenberg.

Quelle: Kölner Stadtanzeiger, Ausgabe vom 19./20.06.2021