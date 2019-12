In dem Papier heißt es, der Mann sei "dringend verdächtig, an dem vorbezeichneten Wochenende in Abstand von mehreren Stunden insgesamt zwei Taten" begangen zu haben. Die angegebenen Paragraphen beziehen sich auf die Vergewaltigung eines Kindes.

Weiteres Kind missbraucht weil Justiz nicht ermittelte?

Die Erkenntnisse sind deshalb brisant, da der Zeitsoldat Teil eines Missbrauchs-Netzwerks sein soll, das Ende Oktober in Bergisch Gladbach aufgeflogen war. In dem Fall des Mannes kam hinzu, dass gegen ihn - trotz genannter Aussagen bei der Polizei - nicht ausreichend ermittelt wurde.