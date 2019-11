Hacker-Affäre: Schwere Vorwürfe gegen Justizminister

Justizminister Peter Biesenbach ( CDU ) telefonierte demnach mit seiner damaligen Kabinettskollegin Christina Schulze Föcking ( CDU ) – eine Minute lang. Der NRW -Justizminister hatte damit - anders als bislang bekannt - am 29. März 2018 persönlichen Kontakt zur wichtigsten Zeugin in der so genannten Hacker-Affäre.