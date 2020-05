NRW-Justizminister zu freigelassenem Gewalttäter: "Keine Corona-Panne"

Das Tötungsdelikt eines kurz zuvor aus der Untersuchungshaft entlassenen 18 Jahre alten Gewalttäters ist aus Sicht des nordrhein-westfälischen Justizministeriums "keine Corona-Panne" . In einer Sondersitzung des Rechtsausschusses bekräftigte Justizminister Peter Biesenbach ( CDU ) am Dienstag im Düsseldorfer Landtag, die Haftentlassung habe sachliche Gründe gehabt, die "sowohl nachvollziehbar als auch vertretbar" gewesen seien.

Der schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geratene 18-Jährige soll am 30. April einen 17-Jährigen an einer Straßenbahnhaltestelle in Bielefeld erstochen haben. Gut einen Monat zuvor war er nach fünf Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen worden, die er wegen eines anderen Delikts absitzen musste.