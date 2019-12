Justizminister Peter Biesenbach ( CDU ) nutzte bislang sein dienstliches und sein privates Handy durcheinander. Das hat er am Mittwoch (18.12.2019) in einer Fragestunde im NRW -Landtag bestätigt. Dabei zitierte er aus einer " Hausverfügung " seines Ministeriums.

Sie besagt, "dass der Einsatz von privaten IT-Geräten zu dienstlichen Zwecken" nicht erlaubt ist. Die Trennung von Dienst- und Privathandy ist eine Frage des Datenschutzes.

Offensichtlich hat der Minister gegen seine eigene Vorschrift verstoßen. Zuständig für die Ahndung von Verstößen ist die Leitung, also er selbst. Von Beanstandungen, so liest Biesenbach vor, könne aber abgesehen werden, "wenn es unerheblich ist". Er selbst gibt immer wieder durch seine Antworten, seine Körperhaltung, seine spontanen Einlassungen zu verstehen: Für ihn ist das alles nicht so schlimm.

Die WhatsApp-Gruppen von Biesenbach

Für die Opposition ist dieser Verstoß jedoch sehr erheblich. Hartnäckig hakten Abgeordnete von SPD und Grüne nach. Sie wollten genau wissen, welche dienstlichen Kontakte auf dem Privathandy sind und ob es eine WhatsApp-Gruppe mit Mitgliedern der Landesregierung gibt.