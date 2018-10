Neue Vorsitzende der Jusos in NRW ist Jessica Rosenthal. Die 25-jährige Lehramtsreferendarin aus Bonn wurde am Samstag (06.10.2018) auf der 17. Juso -Landeskonferenz in Oberhausen mit 79 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt. Damit steht zum ersten Mal seit 20 Jahren eine Frau an der Spitze des SPD -Nachwuchses in NRW .

Rosenthal war bei der Wahl die einzige Kandidatin. Sie ist Nachfolgerin von Frederick Cordes (32), der bisher den Juso-Landesverband anführte und nach vier Jahren im Amt nicht mehr erneut angetreten war. Rosenthal ist bereits seit 2017 stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende. Der NRW -Landesverband der Jusos hat rund 18.000 Mitglieder.

