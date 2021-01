Jessica Rosenthal wird heute neue Chefin der Jusos

Jessica Rosenthal kennt sich damit aus, wie es ist, wenn nicht alle mit gleichen Chancen ins Leben starten. Sie unterrichtet an einer Realschule in Bonn, im Stadtteil Tannenbusch - eine Gegend, die man einen ssozialen Brennpunkt nennen kann. "Die Corona-Krise hat besonders deutlich gemacht, dass es in unserem Bildungssystem ungerecht zugeht" , hat sie im Dezember im WDR -Interview gesagt.

Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Fortschritt - solche Worte verwendet Jessica Rosenthal gerne. Wer ihr Phrasendrescherei vorwirft, der bekommt eine lange Liste mit konkreten Maßnahmen präsentiert, die sie gerne umsetzen würde: "Wenn wir wieder für Politik begeistern wollen, müssen wir auch sagen, warum und wie ne Zukunft anders werden kann."

Das Wirtschaftssystem "demokratischer" machen