Jugendlandtag in Düsseldorf gestartet

"Botschafter der Demokratie"

Gemeinsam mit dem realen Landtagspräsidenten André Kuper gab die diesjährige Jugendlandtags-Präsidentin Alea Mettenborg am Freitag eine Pressekonferenz. Die Jugendlichen sollen so die Chance bekommen, zu erleben, was Demokratie im Alltag bedeute, sagte Kuper: " Sich informieren, Meinungen bilden, Beschlüsse fassen und sie vertreten." Er hoffe, dass die 199 jungen Menschen so zu " Botschaftern der Demokratie" würden.