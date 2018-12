"Ich mache mein Angebot, ich werde kandidieren am Freitag. Ich werbe um jede Stimme der 1.001 Delegierten und dann werden wir einfach sehen, wie das Ergebnis ist" , sagte der Außenseiter im Interview mit der "Aktuellen Stunde".

Spekulationen um Rückzug

Spahn zählt zum konservativen Flügel seiner Partei, wie auch Mitbewerber Friedrich Merz. Zuletzt war darüber spekuliert worden, Spahn könnte auf seine Kandidatur verzichten, um Merz in einem Zweikampf um den CDU-Bundesvorsitz mit der liberaleren Generalsekretärin und Merkel-Vertrauten Annegret Kramp-Karrenbauer zu stärken.

Am späten Freitagnachmittag (07.12.2018) entscheiden die Delegierten in Hamburg erstmals seit 47 Jahren in einer Kampfabstimmung darüber, wer die CDU in die Zukunft führen soll.

"Aktiv führend mitgestalten"