Landtagswahl vor 20 Jahren: Eine Zeitenwende in NRW

Am 22. Mai 2005 gewann die CDU mit Landeschef Jürgen Rüttgers die Landtagswahl. Von "politischem Erdrutsch" , "Zeitenwende" und einem "historischem Abend" war damals im WDR-Fernsehen die Rede. Die SPD musste nach 39 Jahren an der Regierung in die Opposition. Es war ein politischer Schock - der sofort ein heftiges Nachbeben auslöste.

Während die CDU in Düsseldorf euphorisch feierte und die SPD im Apollotheater am Rhein auf ihrer "Wahlparty" in kollektiver Depression versank, kam die nächste Hammermeldung. Der damalige SPD-Chef Franz Müntefering und Bundeskanzler Gerhard Schröder kündigten Neuwahlen im Bund an. Ein wahltaktischer "Doppel-Wumms" , den die Republik so noch nicht gesehen hatte. Bei der Neuwahl siegte am Ende auch die CDU, wenn auch knapp. Und Angela Merkel wurde Kanzlerin.

Politische Verhältnisse gedreht

20 Jahre später hat sich Nordrhein-Westfalen politisch stark verändert. Die CDU regiert seit Jahren, mal mit der FDP, derzeit mit den Grünen, das bevölkerungsreichste Bundesland. Umfragen sehen die CDU seit langem weit vorn. Die SPD, die von 2010 bis 2017 unter Hannelore Kraft ein Comeback geschafft hatte, ist aktuell mal wieder in der Krise.

In Ex-SPD-Hochburgen im Ruhrgebiet feierte die AfD bei der Bundestagswahl Erfolge. Anfang Mai debattierte ein SPD-Landesparteitag über die Ursachen des Niedergangs. Die lange Zeit hegemoniale NRW-SPD hat es nicht geschafft, wie ihre Genossen in Rheinland-Pfalz oder Brandenburg ein Bundesland auch im 21. Jahrhundert politisch zu prägen.