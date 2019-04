Es gibt Verbrechen, die stehen im öffentlichen Fokus: die Amokfahrt in Münster oder der massenhafte sexuelle Machtmissbrauch in Lügde. In diesen Fällen ist das Team der Opferschutzbeauftragten des Landes NRW , Elisabeth Auchter-Mainz, aktiv auf die Opfer zugegangen. Sie hat zum Beispiel Kontakte zu wichtigen Ansprechpartnern vermittelt und über Rechte und Hilfsangebote aufgeklärt. Am 02. und 03. Mai wird das Team Sprechstunden für Betroffene in Lügde anbieten.

Auch Jahre nach der Tat Hilfe nötig

Aber auch vergleichsweise kleine Delikte können große Not auslösen: Wenn zum Beispiel Senioren Opfer eines Enkeltricks wurden und sich nicht mehr sicher fühlen.

Immer wieder melden sich auch Opfer, bei denen die Tat juristisch längst verjährt ist. Die in ihrer Jugend in den 1950er Jahren in einem Heim Opfer sexualisierter Gewalt oder von Medikamentenversuchen wurden. In all diesen Fällen hilft das Team der Opferschutzbeauftragten. Anfang Dezember 2017 hat das vierköpfige Team seine Arbeit aufgenommen.