Das passiert 2019 in der Landespolitik

Wird es Fahrverbote für Dieselautos geben?

Für mehrere NRW-Städte, darunter Köln, Bonn und Essen, wurden Fahrverbote gerichtlich verfügt und könnten demnächst in Kraft treten. Die Landesregierung will das verhindern. So laufen Berufungsverfahren, die die Fahrverbote stoppen könnten. Zudem wird an Plänen gearbeitet, wie die Luft in den Städten auch auf anderen Wegen verbessert werden kann.