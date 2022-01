Wüst macht weiter Druck bei Impfpflicht

Montagsspaziergänge und Gegendemonstrationen

Der Ministerpräsident benannte auch " die gesellschaftlichen Auswirkungen und Verwerfungen ", die mit der Corona-Pandemie einher gingen. Allein in den letzten vier Wochen seien in NRW in rund 700 Orten, auch im ländlichen Raum, insgesamt 100.000 Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. " Man kann die Spannung förmlich spüren ", so Wüst. Ausdrücklich dankte er allen, die sich an Gegendemonstrationen beteiligen: " Das ist ein starkes Zeichen. "