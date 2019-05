Islamunterricht an Schulen: Landtag hört Experten

Die geplante Reform des islamischen Religionsunterrichts an den Schulen in NRW dürfte am Dienstagnachmittag (28.05.2019) für kontroverse Diskussionen im Landtag sorgen. Verbände und Experten präsentieren bei einer Anhörung im Düsseldorfer Landtag ihre Meinung zur Zukunft des Unterrichts.

Die Zeit drängt

Das Parlament steht unter Zeitdruck: Ende Juli läuft die Übergangslösung aus, die bisher den Islamunterricht in NRW regelt. Nach langen internen Debatten hat die schwarz-gelbe Koalition Reformvorschläge in einem Gesetzentwurf vorgelegt. Die SPD schlägt per Gesetzentwurf vor, das bisherige Modell für ein Jahr fortzusetzen.

In NRW wird die Zahl der muslimischen Schüler auf rund 415.000 geschätzt, aber nur gut 20.000 Schüler an 250 Schulen nehmen aktuell am Islamunterricht teil.

Streit um Einfluss der Verbände