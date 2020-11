Landtags-Debatte: Wie umgehen mit islamistischen Gefährdern?

Nach einer Serie mutmaßlich islamistischer Anschläge in Paris, Nizza, Wien und Dresden hat der NRW-Landtag über die Bedrohung durch Gefährder debattiert. CDU und FDP hatten die Aktuelle Stunde am Donnerstag in Düsseldorf beantragt.

Stamp lässt Abschiebung nach Syrien prüfen

Seit dem Amtsantritt von Schwarz-Gelb seien 53 Prozent mehr Gefährder abgeschoben worden, sagte der CDU-Abgeordnete Gregor Golland. Seit 2017 seien aus NRW 27 Gefährder sowie 23 weitere sicherheitsrelevante oder als bedenklich eingestufte Personen abgeschoben worden. Drei weitere seien freiwillig überwacht ausgereist.

Integrationsminister Joachim Stamp (FDP)

NRW nutze den "geringen" Spielraum des Bundes aus, um Gefährder abzuschieben, sagte Integrationsminister Joachim Stamp (FDP). Zu rot-grünen Regierungszeiten hingegen habe man sich gar nicht getraut, den späteren Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri abzuschieben - da eine Niederlage vor Gericht befürchtet worden sei. Die jetzige Koalition hingegen gehe an die Grenzen des Rechtsstaats - wie im Fall Sami A. beispielsweise.