Experten warnen vor Radikalisierung in Gefängnissen

Integrationsexperten in jeder JVA

Eine wichtige Rolle bei der Erkennung von Anzeichen für Radikalisierung spielen spezielle Ansprechpartner für Integration. Jede der 36 Haftanstalten im Land hat so einen Experten, der täglich im Kontakt mit den Gefangenen ist. Fuad Lamaari beobachtet in der JVA Düsseldorf, ob jemand sich distanziert, wie er sich gegenüber christlichen Mitgefangenen verhält, wie jemand betet, was er isst - und was nicht. "Die Beamten sind sehr sensibilisiert", sagte er. Oft werde er schon für Kleinigkeiten gerufen, etwa wenn jemand sich einen Bart stehen lässt. "Aber lieber so, als anders."

Stand: 08.08.2019, 18:11