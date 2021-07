NRW setzt Inzidenzstufe 3 vorerst aus - "Maßnahmen-Flickenteppich"?

Grüne: " Durcheinander und Verwirrung "

Mit dieser Entscheidung sorge die Landesregierung " mal wieder für Durcheinander und Verwirrung ", kritisierte Mehrdad Mostofizadeh, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Sie behindere damit nicht nur die Kommunen bei der Überwachung der Corona-Maßnahmen, " sondern gefährdet auch das Vertrauen und die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger in die politischen Entscheidungen und die Maßnahmen ".

Auch stehe dieser Schritt gegen alle Bemühungen, die vierte Welle der Pandemie einzudämmen. " Doch Ministerpräsident Laschet setzt auf das Prinzip Hoffnung und folgt offenbar dem Motto 'Augen zu und durch' – nicht zum ersten Mal in dieser Krise." Schlimm wäre es, so Mostofizadeh, wenn " wegen der Sorglosigkeit des Ministerpräsidenten wieder Kinder und Jugendliche unter drohenden Einschränkungen aufgrund später steigender Zahlen zu leiden hätten".

SPD: "Nicht aus dem Herbst gelernt"

Auch die SPD im Landtag reagierte prompt: "Fatal und unverantwortlich" nannte Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty, den Schritt. Die Landesregierung schiebe erneut die Verantwortung auf Kreise und Städte ab. Ohne einheitliche Regelungen aber werde NRW zu einem " Maßnahmen-Flickenteppich" .

So sehr er den einzelnen Kommunen, Bürgern und Gastronomiebetrieben " ein paar Tage mehr Freiheit gönne: Wir mussten in der Vergangenheit zu oft lernen, welch fatale Auswirkungen solch kurzsichtige Entscheidungen nach sich ziehen" . Gefragt seien einheitliche, planbare und nachvollziehbare Regeln, " keine intransparenten Schnellschüsse". Die Landesregierung habe nichts aus dem vergangenen Herbst gelernt, so Kutschaty.

Stand: 29.07.2021, 16:09