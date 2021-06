Ex-Geheimdienst-Chef: Sogar Drucker werden für Cyber-Attacken genutzt

WDR: Wie arbeiten diese organisierten Erpresser?

Schindler: Gerade in den letzten Tagen ist ja wieder ein solcher Fall bekannt geworden: Eine große US -Firma, die Benzinpipelines betreibt, hatte einen Hackerangriff und wurde erpresste. Und bei der Risikoabwägung, ob man Lösegeld zahlt oder ob man das Risiko eingeht, angegriffen zu werden, hat man sich entschieden, 44 Millionen US Dollar zu bezahlen. Viele Firmen zahlen, weil sie dieses Risiko nicht eingehen wollen.

WDR: Einige Netzbetreiber versuchen, die Steuerungssoftware sensibler Anlagen von netzgebundenen Teilen des Unternehmens zu trennen. Ist das zu 100 Prozent möglich?

Schindler: Man kann sich helfen, indem man singuläre, autarke Netze schafft. Das widerspricht aber dem heutigen Arbeiten. Denken Sie an die Pandemie, mit Videokonferenzen im Homeoffice. Wir haben in vielen Bereichen eine Digitalisierung - bis hin zur Telemedizin. Die Vernetzung nimmt leider zu. Und mit dieser Vernetzung steigt auch die Verwundbarkeit der Systeme.