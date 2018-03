WDR : Herr Rouenhoff, wie haben Sie die vergangenen sechs Monate mit einer geschäftsführenden Regierung im Bundestag erlebt? War's langweilig?

Stefan Rouenhoff: Für mich waren die letzten Monate arbeitsintensiv. Wir haben in Berlin natürlich nicht die Hände in den Schoß gelegt. Ich habe mich in verschiedene Themen eingearbeitet und viele Hintergrundgespräche geführt. Zudem habe ich mich auf die Arbeit in meinem Wahlkreis in Kleve konzentriert. Hierzu gehören Themen wie Digitalisierung, medizinische Versorgung oder auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Ich habe die Zeit genutzt, um dann, wenn es soweit ist, auch in Berlin Vollgas geben zu können. Ich bin froh, dass am Mittwoch die Wahl der Bundeskanzlerin im Bundestag stattfindet. Es ist allerhöchste Zeit.

WDR : Warum? Was haben Sie denn bisher nicht machen können?

Bisher nur geschäftsführend im Amt: Angela Merkel

Rouenhoff: Eine geschäftsführende Regierung ist immer nur eine Übergangslösung. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir etwa auf europäischer Ebene wieder handlungsfähig und als Motor wahrgenommen werden. Dass wir mit Frankreich die Themen voranbringen, die Europa und Deutschland zukunftsfest machen - und dabei natürlich dem aufkommenden Rechtspopulismus entschlossen entgegentreten.

WDR : Nach der Wahl der Bundeskanzlerin wird das neue Kabinett vereidigt. Ist Merkel mit der Berufung etwa von Jens Spahn zum Gesundheitsminister der nötige Neuanfang gelungen?