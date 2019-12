Reul: "Wir brauchen mehr Personal beim Kampf gegen Rechts"

Ab Donnerstag (05.12.2019) tagt die Innenministerkonferenz in Lübeck - ein Thema ist Rechtsextremismus in Deutschland und wie man dagegen vorgehen kann. Ein Gespräch mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU).

WDR: Herr Reul, die Innenminister wollen die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzämter intensivieren, um rechtsextreme Netzwerke im Internet aufzuspüren. Das hört man schon seit Jahren - ist es seitdem nicht besser geworden?

Herbert Reul: Sie wird immer ein Stück besser werden. Aber so ist es in der Politik bedauerlicherweise oft. Der richtige Drive kommt erst, wenn es richtig ernst wird. Ich glaube, dass die jüngsten Gewalttaten von Rechts dazu beigetragen haben, dass alle Innenminister, egal aus welchem politischen Lager, an die Frage rangehen.

Wir müssen auch einen Weg finden, die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz zu intensivieren.