Pflegefrust: Droht Intensivstationen der Notstand?

Seit zwei Jahren macht Dominik Rochholz eine Ausbildung zum Intensivkrankenpfleger an der Weiterbildungsstätte am St.-Marien-Hospital Lünen. In dieser Woche hat er seine Abschlussprüfung gemacht. Eigentlich ein Grund zur Freude, aber Rochholz und seine Kollegen haben Frust.

Intensivpfleger Dominik Rochholz

Diesem Frust haben sie in einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und weitere Politikern und Berufsverbände Luft gemacht. „Systemrelevanten Hilferuf“ nannten sie ihr Schreiben. Nach zwei Jahren Ausbildung, davon einem Jahr unter Pandemiebedingungen stelle sich die Frage: „Warum tu ich mir das überhaupt hier an und möchte ich mit den jetzigen Perspektiven und den sehr schlechten Rahmenbedingungen überhaupt in diesem Berufsfeld bleiben?“

Bessere Löhne statt Boni

Eigentlich, sagt Dominik Rochholz dem WDR-Magazin Westpol, habe er Spaß an seinem Beruf. Er will das, was er in den letzten Jahren gelernt hat, nun auch in der Praxis anwenden. Doch unter den jetzigen Bedingungen, so glauben er und seine Kollegen, würden nur die wenigsten von ihnen diesen Beruf bis zur Rente ausüben.

„Was wir brauchen sind angepasste Löhne, sind qualifikationsgerechte Bezahlung von Pflegekräften und einfach verbesserte Arbeitsbedingungen“, sagt Rochholz. Da würden auch keine einmaligen Bonuszahlungen helfen. Diese empfinde er eher als „ein Schweigegeld, so nach dem Motto, hier habt ihr 600 Euro und jetzt seid bitte ruhig.“

Mehr Verständnis für die Situation

Rochholz Kollege Hakan Tokmak wünscht sich, neben der besseren Vergütung, vor allem eine größere Wertschätzung. „Den Leuten ist gar nicht klar, was so eine Intensivpflegekraft leisten muss“ , meint er.

Intensivpfleger Hakan Tokmak

Tokmak empfindet die aktuelle Situation als „sehr undankbar“ und hofft mit dem offenen Brief einen Teil dazu beitragen zu können, „dass die Pflege auch eine Stimme kriegt, appellieren kann und dass uns Leute auch endlich mal zuhören.“

Droht der Notstand?

Angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Zahlen könnte sich die Situation auf deutschen Intensivstationen erneut zuspitzen. Gegenüber dem RBB plädiert der wissenschaftliche Leiter des DIVI-Intensivregisters daher, dass die Länder die beschlossene Notbremse eines Inzidenzwerts von 100 durchsetzen.