Vorgehen der Grenzschützer in Griechenland

Zum teilweise harten Vorgehen der Grenzschützer in Griechenland, die unter anderem Tränengas und Blendgranaten gegen Einreisewillige einsetzen, sagte Stamp: "Das ist kein Zustand, den wir akzeptieren können. " Aber es sei wichtig, die Grenzen zu sichern.

Zum Hintergrund: Syrien, die Türkei und die EU

Die Lage in der letzten Milizenhochburg Idlib in Syrien spitzt sich zu. Nach UN -Angaben sind knapp eine Million Menschen, rund ein Drittel der Einwohner dort, auf der Flucht. Im Verlauf des seit neun Jahren andauernden Bürgerkriegs in Syrien sind mehrere Millionen Syrer geflohen, viele von ihnen in die Türkei.

Die Türkei hatte 2016 mit der EU ein Abkommen geschlossen. Es sieht vor, dass die Türkei von der EU finanziell unterstützt wird, um die Flüchtlinge im eigenen Land versorgen zu können. Der türkische Präsident Recep Tayip Erdogan hatte am Samstag (29.02.2020) erklärt, die Tore zur EU seien für Migranten geöffnet. Diese einseitige Grenzöffnung setzt die EU unter Druck.