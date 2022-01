Gegen Leerstände und Verödung: 25 Millionen Euro für Innenstädte

Schlechte Stimmung im Handel

Peter Achten vom Handelsverband NRW

Wie sehr eine Belebung der Innenstädte nötig ist, machte am Donnerstag der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW, Peter Achten, deutlich. In einer aktuellen Umfrage gäben 46 Prozent der Händler an, dass ihre Geschäftslage schlecht sei. Und 43 Prozent erwarteten mit Blick auf die kommenden Monate noch weitere Verschlechterungen. " Das sind wirklich beängstigende Zahlen ", sagte Achten.