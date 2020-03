Innenminister Reul muss in der Corona-Krise umrüsten

Dieser Einsatz ist auch für Herbert Reul neu. Statt Clankriminelle oder Waldbesetzer hat der NRW -Innenminister in der Corona-Krise nun "Enkeltricketrüger in weißen Kitteln" im Visier. Am Donnerstag (26.03.2020) warnte er die Öffentlichkeit vor einer neuen Masche des Enkeltricks, bei dem Trickbetrüger etwa Corona-Tests an Haustüren verkaufen.

Reul machte deutlich, wo aktuell die Schwerpunkte der Polizeiarbeit liegen: Nicht mehr bei Einbrüchen, Raub oder Taschendiebstählen - diese Fallzahlen seien im Vergleich zum März 2019 teils um ein Drittel zurückgegangen. Jetzt beschäftigen sich die Ordnungskräfte eher mit Trickbetrügern und Verstößen gegen das Kontaktverbot.

Bußgeld wegen Parkplatz-Treffen

Denn ein paar Uneinsichtige gebe es weiterhin: 249 Verstöße gegen die Corona-Verordnungen konnte Reul bislang feststellen, begangen von insgesamt 2.000 Personen. In Bochum wollten sich etwa 23 Sportler ihre Fitnessübungen auf einem Sportplatz nicht verbieten lassen, in Oberhausen wurden gegen vier junge Erwachsenen je 200 Euro Bußgeld verhängt, weil sie sich auf einem Parkplatz getroffen hatten.

Kampf gegen Clankriminalität