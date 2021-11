Suspendierte Polizisten in Köln - Innenausschuss berät über Folgen

Gegen die fünf Kölner Polizisten wird ermittelt, weil sie für den Tod eines 59-jährigen Mannes verantwortlich sein könnten. Er soll sich in einen Einsatz der Polizisten eingemischt haben und von den Uniformierten so gewalttätig angegangen worden sein, dass er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus musste. Zwei Monate später starb der Mann in einer Klinik – ob an Spätfolgen der Gewalteinwirkung, klärt derzeit die Staatsanwaltschaft.

Diese war offenbar wegen einer Anzeige der beschuldigten Polizisten selbst auf die Beamten aufmerksam geworden – sie hatten nach der Auseinandersetzung mit dem Mann eine Widerstands-Anzeige gefertigt – das Opfer selbst hatte keine Anzeige erstattet.

Gewaltverherrlichende Textnachrichten

Bei den Ermittlungen wurden auch die Handys der Beschuldigten untersucht, dabei fanden sich Textnachrichten, die ihr sehr schockiert hätten, so Reul im Innenausschuss. In einer sei beispielsweise geschrieben worden, man habe "gerade einen umgeklatscht". "Diese Textnachrichten haben mich ernsthaft an der Haltung dieser eingesetzten Beamten zweifeln lassen", erklärte der Innenminister.