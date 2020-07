Leben mit Behinderung in NRW: Mängel bei Inklusion vor allem im Arbeitsleben

Rund 3,6 Millionen Menschen in NRW leben mit einer Behinderungen oder einer chronischen Erkrankung - das sind rund 20 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ob Wohnsituation, Arbeitsleben oder Ausbildung - für diese Menschen stellen viele Lebensbereiche eine besonderer Herausforderung dar. Erstmals liegt nun ein Behörden-Bericht vor, der alle verfügbaren Daten zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in NRW bündelt.

"Licht und Schatten"