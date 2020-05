Kommentar: Politik bringt Inklusion in Gefahr

Man reibt sich die Augen, was ab heute alles wieder möglich ist: der Besuch von Restaurants, der Aufenthalt in Ferienwohnungen oder auf dem Campingplatz und sogar das Trainieren in einem Fitnessstudio.

Schulen öffnen weiter

Auch die Regelschulen öffnen weiter: Fast alle Kinder dürfen wieder in den Unterricht oder haben zumindest einen Fahrplan, wann es für sie wieder losgeht. Nur eine Gruppe ist außen vor: Die Schulkinder mit schweren Behinderungen.

Matthea Schülke, WDR Landespolitik