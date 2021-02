Der Ärger um Impftermine reißt nicht ab

Zuletzt wurde bekannt, dass die Vakzine von Biontech und Moderna ausschließlich den Über-80-Jährigen vorbehalten sein sollen - was bedeutet, dass die bisherigen Terminpläne überarbeitet werden müssen. Zudem rechnet die Landesregierung offenbar auch damit, dass immer mehr Menschen einen Impftermin für sich einklagen werden. Allein in Hamburg, so die Information aus dem NRW-Gesundheitsministerium, gebe es bereits 1.000 solcher Fälle. Auch diese Termine müssten dann in den bisherigen Impfplan einfließen.

"Kaum noch zählbare Anrufe und Zuschriften"

In einem offenen Brief hatten sich vier SPD Bundestagsabgeordnete aus Südwestfalen an NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) gewandt. "Täglich erreichen uns zurzeit kaum noch zählbare Anrufe und Zuschriften von verzweifelten oder auch verärgerten Bürgerinnen und Bürgern aus unseren Wahlkreisen", heißt es darin. Tenor sei durchweg, dass Über-80-Jährige, die nicht in einer Pflegeeinrichtung leben, große Probleme hätten, einen Impftermin zu bekommen.

Zudem könnten viele allein die Anfahrt zum einzigen Impfzentrum mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum bewältigen. Die Abgeordneten forderten von der Landesregierung, in den großen Landkreisen auch zwei oder mehr Impfzentren statt einem einzigen zu finanzieren.