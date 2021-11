Wie die NRW-Impfkampagne wieder Fahrt aufnehmen soll

Ende September hatte NRW - wie die meisten anderen Bundesländer - die großen Impfzentren in Hallen und Stadien vor allem aus Kostengründen geschlossen. Die SPD hatte dies bereits im August kritisiert. SPD-Landeschef Thomas Kutschaty nannte die Schließung der Zentren zum 30. September unlogisch und unvernünftig. Nicht jeder habe einen Haus- oder Betriebsarzt.

In der vergangenen Woche forderte die CDU / FDP -Landesregierung die Kommunen nun per Erlass auf, wieder mehr feste Impfstellen zu schaffen, um bei den Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus schneller zu werden.

Video starten, abbrechen mit Escape Andrang bei Impfbus in Trier-Ehrang. 00:36 Min. . Verfügbar bis 13.11.2022.

Eine Wiedereröffnung der großen, teuren Impfzentren werde nicht erwogen, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ). Stattdessen gehe es jetzt darum, näher an die Menschen heranzurücken - etwa mit Impf-Bussen oder Angeboten in Turnhallen, U-Bahnstationen, leerstehenden Ladenlokalen oder an Universitäten.

Die Kommunen bauen ihre Angebote aus, kritisieren aber, dass sie zu wenig Vorlaufzeit für die Organisation haben. Der Ausbau gehe nicht "über Nacht" , teilte der NRW-Städtetag bereits Anfang November mit. Das Land müsse die Kosten der Impfstellen tragen. Vieles wirkt in diesen Tagen hektisch und improvisiert in NRW.

Starke Belastung der Hausarztpraxen

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein teilte dem WDR am Montag mit: "Mit der Schließung der Impfzentren hat die Politik das Impfgeschehen weitgehend in die Praxen verlagert. Die Praxen im Rheinland beteiligen sich zu einem großen Umfang an den Auffrischimpfungen (aktuell fast 4.000)." Allerdings sei die Belastung der Praxen "momentan auch enorm" .

Die vom Land per Erlass angekündigten "niedrigschwelligen Impfangebote" sollen "künftig hochgefahren werden" . Die Kassenärztliche Vereinigung organisiere "dafür ebenso das ärztliche Personal, so dass künftig auch in kleineren Impfstellen neben den Arztpraxen geimpft werden kann" .

Laumanns Brief an die Ü70-Jährigen