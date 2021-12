Experten lehnen Booster-Impfung für alle nach vier Wochen ab

SPD kritisiert "fahrlässige" Kommunikation

Angesichts der Verwirrung übt die SPD massive Kritik an der Landesregierung. " So ein Erlass zu machen, ohne vorher eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, ist einfach fahrlässig ", sagte der gesundheitspolitische Sprecher Josef Neumann dem WDR . Der Vorgang werde zu noch mehr Unsicherheit bei den Betroffenen und Verwirrung in den Impfzentren führen.

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach meldete sich zu Wort. " Es ist sicherlich problematisch, wenn jedes Bundesland beim Booster-Abstand demnächst andere Wege gehen würde ", sagte der SPD-Politiker in Berlin. Es brauche einheitliche Empfehlungen. Medizinisch sei eine so frühe Booster-Impfung schwierig und werde auch von führenden Experten so nicht vorgetragen.

Stand: 14.12.2021, 17:09