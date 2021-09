Warum ein Essener Virologe die Impfpflicht für Kitas, Schulen und Krankenhäuser fordert

Dicht an dicht spielen die Kinder in der Kita Farbenfroh in Solingen - als gäbe es keine Pandemie. Oft sitzen sie auf dem Schoß ihrer Erzieherinnen. Die sind alle geimpft, um die Kinder zu schützen - aber auch sich selbst, wie Leiterin Karen Müller-Nölling erzählt.

Ulrike Kilp, Geschäftsführerin Kita Farbenfroh in Solingen

Die Kita gehört zur Diakonie. Die betreibt in Solingen 12 Kitas. Aber nicht überall sind sämtliche Mitarbeiterinnen geimpft. Geschäftsführerin Ulrike Kilp versteht das nicht. Sie sagt, sie hoffe, dass die Politik Rahmenbedingungen schaffe: "Ich bin für eine Impfpflicht in Schule und Kita.“ Das vertrete sie auch innerhalb der Diakonie - nach Abwägung aller Risiken und Rechtsnormen.

Intensive Debatte über Impfpflicht