Gebauer sorgt für Wirbel um Impfpflicht für Lehrer

Gebauer: Keine Impfpflicht wegen Schulpflicht

Schulministerin Yvonne Gebauer

Für Wirbel sorgten zuletzt Äußerungen von NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer. Im WDR -Interview sagte die FDP -Politikerin mit Blick auf ein mögliches 2G am Arbeitsplatz: " Die Schulpflicht hat verfassungsrechtlichen Rang. Von daher ist das für unsere Lehrerinnen und Lehrer schlicht und ergreifend an der Stelle auch gar nicht möglich, weil es die Schulpflicht gibt ." Außerdem müsse so etwas auf Bundesebene beschlossen werden.

Gebauer konnte so verstanden werden, als gelte die Schulpflicht nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer. Wohl eher wollte die Ministerin damit ausdrücken, dass die Schulpflicht in Form eines vollen Unterrichtsangebotes nicht mehr möglich sein könnte, sobald ungeimpfte Lehrer nicht mehr zur Schule kommen dürfen. Ähnlich wird auch von Gegnern der mittlerweile beschlossenen Impfpflicht für Pflegekräfte argumentiert.

Opposition: "nicht nachvollziehbar"

SPD -Schulexperte Jochen Ott nennt die Argumentation der Ministerin " nicht nachvollziehbar ". " Mit derselben Begründung dürfte es auch keine Impfpflicht gegen Masern geben. Die gibt es aber für Lehrkräfte, insofern ist diese Position nicht schlüssig. " Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Sigrid Beer, meint: " Wegen der unabsehbaren Omikron-Entwicklung sollte Politik klug sein und nicht schon wieder eine Impfpflicht kategorisch ausschließen ."