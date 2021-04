Impfen: "Es geht nicht darum, Migranten zu bevorzugen"

Die Stadt Köln hat beim NRW-Gesundheitsministerium gefragt, ob es möglich ist, die Bewohner von Brennpunkt-Stadtteilen mit mobilen Impfzentren zu impfen und zu beraten. Begründung: In solchen Stadtteilen leben viele Menschen auf engem Raum und sie arbeiten meist in prekären Verhältnissen. An Homeoffice ist überhaupt nicht zu denken, Hygieneregeln wie das Abstand halten sind schwer einzuhalten.

Serap Güler, als Staatssekretärin zuständig für Integrationsfragen, hält es für einen richtigen Ansatz, in solchen „Sozialräumen“ stärker zu impfen. Es sei nun einmal so, dass ärmere, sozial benachteiligte Menschen besonders von Covod19 betroffen seien, die Inzidenz-Zahlen seien in diesen Bevölkerungsgruppen besonders hoch. Bei Migranten komme noch das Problem der Sprach-Barriere hinzu. Die führe dazu, dass die offiziellen Informationen nicht oder nur in Teilen verstanden werden. Das leiste Gerüchten und Ängsten vor dem Impfen Vorschub.

„Es soll niemandem was weggenommen werden“