Wie Hünxe damit kämpft, immer neue Flüchtlinge unterzubringen

"Für schön ist kein Platz mehr." Antje Geßmann vom Sozialamt in Hünxe schreibt neue Namen auf ein Whiteboard in ihrem Büro. "Hier geht es schlicht und ergreifend nur noch um Betten mit einem Dach über den Kopf!"

Es sind die Namen von neu ankommenden Flüchtlingen, die der niederrheinischen Gemeinde von der Bezirksregierung zugewiesen wurden - und deren Ankunft in den nächsten Tagen erwartet wird. Eine sechsköpfige Familie aus der Türkei, ein Vater mit seiner kleinen Tochter aus Syrien, vier weitere einzelne Männer aus Syrien, zwei Männer aus Afghanistan. Wie die Gemeinde diese Asylbewerber dann unterbringt, bleibt ihr überlassen. Auf knapp 14.000 Einwohner kommen mittlerweile über 500 Flüchtlinge. Für die Gemeinde ein großes Problem, weil es einfach nicht so viel freien Wohnraum gibt.

Neue Grenzkontrollen sollen abschrecken

600 km weiter, an der Grenze nach Polen, beginnen Tony Schröder und Andreas Mathies ihre Schicht. An dieser Grenze gab es in der Vergangenheit besonders viele illegale Einreisen, Menschen, die irgendwann auch in NRW und Hünxe landen. Die beiden Bundespolizisten arbeiten eng zusammen mit polnischen Kollegen. Sie versuchen, illegal eingereiste Menschen und vor allem Schleuser zu entdecken.

Besonders kleine Transporter oder Wohnmobile haben sie im Blick. Bei diesen Fahrzeugen kann man von außen nicht sehen, ob sich hinten weitere Personen befinden. Auf Autobahnen und Landstraßen um Frankfurt an der Oder halten die Beamten Ausschau nach allem, was ihnen irgendwie verdächtig vorkommt. "Im Laufe der Zeit bekommt man gute Antennen für so etwas" , so Mathies.

"Mehr als dramatisch"

Hünxes Bürgermeister Dirk Buschmann ist ratlos. "Wir sind schlicht voll," sagt er. Obwohl die Gemeinde neue Unterkünfte baut, gibt es kurzfristig immer wieder große Engpässe. Zwar bekomme die Kommune Geld aus Berlin, "aber Wohnraum ist damit noch nicht geschaffen" , sagt Buschmann. Was seiner Meinung nach fehlt, ist eine Reform des Baurechtes. Außerdem habe man mit Brandschutzvoraussetzungen und dem Umbau von Heizungsanlagen zu kämpfen - sofern die Gemeinde ab und zu überhaupt noch freie Wohnräume findet.

Dirk Buschmann, Bürgermeister von Hünxe, an einer Baustelle

Auch Antje Geßmann vom Sozialamt ist pessimistisch: "Die Situation ist mehr als dramatisch." Ferienwohnungen, Mobilheime, leerstehende Geschäftsräume - alle in Frage kommenden Immobilien hat die Gemeinde schon angemietet und mit Flüchtlingen belegt.

Hausmeister Thomas Spöler versucht, diese Wohnungen halbwegs nett, vor allem aber funktional zu machen. Er holt Waschmaschinen aus dem Lager und schließt sie an, ruft den Installateur, wenn das Wasser im Mobilheim nur lauwarm aus dem Hahn läuft, organisiert Kopfkissen, Bettdecken und Tischdecken. Hausmeister Spöler ist rund um die Uhr im Einsatz. Der Job strengt ihn an - auch emotional. " Gerade wenn Kinder hier bei uns ankommen, möchten wir sie natürlich besonders nett unterbringen. Aber auch das ist leider nicht immer möglich."

Thomas Spöler, Hausmeister in Hünxe, liefert Waschmaschinen aus

Grenzkontrollen wirken

Seit dem 16. Oktober wird an den Grenzen nach Polen, nach Tschechien und zur Schweiz wieder kontrolliert. An der Grenze zu Österreich ist das seit 2015 der Fall. Alle verdächtigen Fahrzeuge werden heraus gewunken, die Führerscheine der Fahrer kontrolliert, ein Blick auf die Ladeflächen oder in die Innenkabinen geworfen.

Seit Wiedereinführung der Grenzkontrollen hat die Bundespolizei in nur einem Monat über 11.000 unerlaubte Einreisen festgestellt - und über 250 Schleuser festgenommen. Die Zahl der illegal eingereisten Menschen ist von circa 500-600 pro Tag auf rund 150 gesunken. Allerdings sind das nur diejenigen, die von der Polizei aufgegriffen werden. Ob sich nun mehr Flüchtlinge und Schleuser abseits der Straßen durch die Wälder bewegen, ist noch nicht klar.

Profit aus dem Elend anderer

Tony Schröder und sein Kollege hoffen, dass durch die Straßenkontrollen zumindest Schleuser abgeschreckt werden, die Flüchtlinge auf zum Teil gefährliche Weise über die Grenze schmuggeln.

Kontrollen der Bundespolizei an der polnischen Grenze

"Das sind Leute, die einfach Profit aus dem Elend anderer Personen machen. Die sehen nicht die Menschen, sondern nur die Zahl auf ihrem Konto" . Manchmal packt die Beamten einfach die Wut, " wenn man zum Beispiel sieht, wie ein Kind unter die Vordersitze geschoben wurde. Bei einem Frontalaufprall hätte das Kind keine Chance. "

Die aufgegriffenen Personen werden in ehemalige Zollgebäude gebracht, wo ihre Personalien festgestellt werden. Können Sie dann ihr Schutzersuchen hinreichend begründen, geht es für sie weiter in eine deutsche Erstaufnahmeeinrichtung. Wenn nicht, werden sie zurück nach Polen gebracht. Handelt es sich um Schleuser, kann gegen sie ermittelt werden.

Hoffnung auf bessere medizinische Hilfe

In Hünxe sind Antje Geßmann und ihre Kolleginnen weit weg von diesen Kontrollen. Sie haben ganz andere Probleme:

Ein syrischer Flüchtling war mit seinem minderjährigen Sohn angekündigt. Nun stellt sich heraus, dass es sich gar nicht um den Sohn, sondern um einen Verwandten handelt. Antje Geßmann muss das Jugendamt einschalten.

Antje Geßmann, Sozialamt Hünxe

Dann ist auch noch die siebenjährige Asma aus Syrien mit ihrem Vater eingetroffen. Das Gesicht des Mädchens ist verbrannt. Die Wohnung der Familie wurde von einer Bombe getroffen. Asmas Mutter und die anderen fünf Geschwister sind noch in der Türkei. Der Vater hofft, dass Asma in Deutschland bessere medizinische Hilfe bekommt. "Ich werde tun, was ich kann, um ihrer Tochter zu helfen," verspricht Antje Geßmanns Kollegin. Ihr Versprechen wird von einem Smartphone übersetzt.

Um solche Fälle würde sich Antje Geßmann gerne mehr kümmern - wenn sie die Zeit hätte. Aber auf sie wartet bereits ein dringenderes Problem: Für die Hälfte aller Geflüchteten, die die Bezirksregierung für die kommende Woche angekündigt hat, hat sie noch keine Unterkunft gefunden.