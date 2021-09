Laumann warnt Ungeimpfte

Die neuen Indikatoren erscheinen schon wegen ihre Anzahl komplizierter als die bisherige Orientierung am Inzidenzwert. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte dazu am Freitag: "In der aktuellen Situation mit einer völlig unterschiedlichen Entwicklung bei Geimpften und nicht Geimpften oder auch in den verschiedenen Altersgruppen ist die Betrachtung vielfältiger Faktoren der richtige Weg." Man wisse noch zu wenig darüber, wie sich das Impfgeschehen auf eine mögliche Herbstwelle auswirke, als dass man sich auf starre Werte festlegen könne. Daher habe man auch "auf pauschale Grenzwerte zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet".

Nicht Geimpften stünden im Herbst "besondere Gefährdungen" bevor, warnte Laumann. Wenn die Pandemie sich dann ungünstig entwickele, könnten "für diese Personen neue Schutzmaßnahmen erforderlich werden". Das habe aber "Jede und Jeder selbst in der Hand".

Stand: 10.09.2021, 17:44