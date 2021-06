Wer bremst die Holzpreise?

Besonders krass aber ist die Lage in der Holzindustrie - bei Waldbauern, Sägewerken und Schreinereien. Allein seit April seien die Preise für Schnittholz um 33 Prozent gestiegen, meldete der Handwerksverband.

Video starten, abbrechen mit Escape Holz-Mangel am Bau. Markt . . 08:11 Min. . UT . Verfügbar bis 19.05.2022. WDR. Von Dieter Könnes; Burkhard Vorländer.

Der weltweite Kampf um die Holzpreise war deshalb auch Thema auf der Konferenz der Energieminister der Länder zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Düsseldorf. Deutschland habe ein "hohes Interesse, einen Beitrag zur Entspannung zu leisten" , sagte Altmaier zum Abschluss am Freitag - aber richtig überzeugend klang das nicht.

Billiges Borkenkäferholz

Einer von mehreren Gründen für das Dilemma ist der starke Borkenkäferbefall der deutschen Wälder in den vergangenen Jahren - NRW war besonders betroffen: Dadurch sind die Lager für Rundholz in den Sägewerken zwar voll - nach strengen Richtlinien aber darf dieses "Schadholz" in Deutschland nicht wie vollwertiges Holz verkauft werden. In vielen anderen Ländern spielt das keine Rolle - mit dem Effekt, dass viel Borkenkäfer-Holz aus Deutschland in andere Teile der Welt, nach China oder in die USA exportiert wird, statt auf dem heimischen Markt zu bleiben.

Sägeindustrie und der Holzhandel profitierten davon, während die Waldbauern, die das Holz zunächst zu niedrigen Preisen verscherbeln müssen, nichts von den zusätzlichen Einnahmen abbekämen, klagte kürzlich der Deutsche Forstwirtschaftsrat.