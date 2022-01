Neue Anwaltskanzlei: SPD fordert Aufklärung von Holthoff-Pförtner

Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) ist Europaminister für NRW – und Rechtsanwalt. Als solcher gründete er vor seinem Ministeramt die „Kanzlei Holthoff-Pförtner“ in Essen, die schon im vergangenen Jahr für Schlagzeilen sorgte: Das WDR -Magazin WESTPOL fand heraus, dass die Kanzlei hochrangige CDU -Vertreter aus NRW vertreten hatte, beispielsweise den CDU -Fraktionschef Bodo Löttgen. Ein Interessenskonflikt?

Die Kanzlei sagte damals, der Europaminister übe während seiner Amtszeit „keine Tätigkeit als Rechtsanwalt aus“ . Die CDU -Fraktion im Landtag teilte dem WDR mit, Holthoff-Pförtner sei in die Beauftragung der Kanzlei für Löttgen nicht involviert gewesen. Auch Holthoff-Pförtners Sprecherin sagte, dass seine Tätigkeit als Anwalt ruhe.

Holthoff-Pförtner begrüßt neuen Kanzleiverbund

Nun gibt es einen neuen Stein des Anstoßes, den die NRW - SPD für Kritik und eine Kleine Anfrage an die schwarz-gelbe Landesregierung nutzt: Denn seine alte Anwaltskanzlei arbeitet jetzt im Verbund mit Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern und nutzt den Europaminister dafür als Aushängeschild. Auf der Homepage der nun als „Holthoff-Pförtner Wassermann“ firmierenden Rechtsanwaltsgesellschaft steht, dass der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten den Zusammenschluss begrüße, dieser komme genau zum richtigen Zeitpunkt. Zudem wirbt die Seite mit dem Foto des Ministers.

Dadurch, so die SPD -Abgeordnete Nadja Lüders, entstehe „der Eindruck, dass der Minister weiterhin in die geschäftlichen Angelegenheiten der von ihm gegründeten Kanzlei eingebunden ist“ . Die SPD will daher wissen: „Welche Rolle spielte der Minister rund um den Zusammenschluss der Kanzleien?“

SPD bezieht sich in ihrer Kritik auf die Landesverfassung

In ihrer Anfrage bezieht sich die SPD auch auf Artikel 64 der Landesverfassung. Dort heißt es in Absatz 2: „Mit dem Amte eines Mitgliedes der Landesregierung ist die Ausübung eines anderen öffentlichen Amtes oder einer anderen Berufstätigkeit in der Regel unvereinbar.“

Das Europaministerium teilte durch eine Sprecherin mit, Holthoff-Pförtner halte keine Geschäftsanteile an der Kanzlei und seine Zulassung als Anwalt ruhe während seiner Zeit als Minister. Ähnliches schrieb auch ein Vertreter der neuen Kanzlei: „ Herr Dr. Holthoff-Pförtner übt während seiner Ministertätigkeit keine Tätigkeiten als Rechtsanwalt aus. Er unterliegt insoweit einem Berufsausübungsverbot, an das er sich selbstverständlich auch hält.“

Warum sich Holthoff-Pförtner wohlwollend zu den Aktivitäten einer Kanzlei äußert, für die er nicht mehr tätig ist, dazu machte die Ministeriumssprecherin keine Angaben.

Stand: 07.01.2022, 15:51