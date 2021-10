Hohe Energiepreise: Scharrenbach und Grüne fordern Geld vom Bund

Auch die oppositionellen Grünen im Landtag fordern eine Erhöhung des Wohngeldes vom Bund, sie schlagen darüber hinaus eine zeitlich befristete Erhöhung der Hartz-4-Bezüge vor. Die Oppositionspartei spielt den Ball aber auch zurück zu Ministerin Scharrenbach. Grund für den Preisanstieg sei die " in den vergangenen Jahren verschlafene Energiewende ", heißt es in einem Antrag, den die Fraktion am Donnerstag ins Plenum des Landtags einbringt. Die energiesparende Sanierung im Gebäudesektor brauche dringend mehr Tempo.

Grüne: strengere Standards, kostenfreie Sanierungsfahrplpäne

Arndt Klocke (Grüne), stellvertretender Fraktionsvorsitzender

" Beim Neubau von Wohnungen und anderen Gebäuden müssen strengere Standards eingehalten werden, um nachträgliche aufwändige Modernisierungen zu vermeiden ", sagte der baupolitische Sprecher, Arndt Klocke, dem WDR. So sollten Wohnraumförderprogramme des Landes an verbindliche Energieeffizienzstufen im Neubau geknüpft werden.

Außerdem solle das Land verbleibenden Kosten für individuelle Sanierungsfahrpläne übernehmen. Bei diesen Gutachten prüfen Experten effiziente Sanierungsschritte für eine Immobilie, sie wären laut Antrag der Grünen künftig für den Hausbesitzer kostenlos.