Bessere Warnungen, mehr Geld: So will NRW den Hochwasserschutz verbessern

Einheitliches Meldewesen geplant

Nicht nur die Erhebung von Daten soll verbessert werden, sondern auch die Meldung an die entsprechenden Stellen. Bislang gibt es nämlich kein einheitliches Meldewesen, wenn es zu einem Hochwasser kommt. Je nach Fluss sind verschiedene Stellen dafür verantwortlich. Heinen-Esser will das in Form einer Verordnung neu regeln. Zudem sollen die Informationen des Landesumweltamtes - bei dem alle Daten zusammenlaufen - für die Bevölkerung besser aufbereitet werden.

Mehr Geld für Hochwasserschutz

Da bislang noch nicht jede Kommune in NRW ein Hochwasserschutzkonzept hat, soll sich das in Zukunft ändern. Für die Umsetzung von Schutzmaßnahmen will die Ministerin die Finanzmittel erhöhen. Schon für 2022 habe es ein Plus von 35 Millionen Euro gegeben, dauerhaft sei eine Erhöhung bis jährlich 100 Millionen Euro erforderlich.

Weitere Punkte des Plans: neue Festlegung von Überschwemmungsgebieten, das Management der Talsperren verbessern und die Gründung eines Hochwasserschutzbeirates.