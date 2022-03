Wiederaufbau nach Flut: Noch viele Milliarden übrig

530 Millionen Euro bewilligt

Diesem Eindruck wollte NRW -Kommunalministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) am Freitag entgegentreten und präsentierte eine weitere Zwischenbilanz. Demnach seien bislang 530 Millionen Euro an Wiederaufbauhilfen bewilligt und die Auszahlung veranlasst worden. Ein Großteil davon, 338 Millionen Euro, fließt an private Bürger.

Kommunalministerin Ina Scharrenbach

Konkret gibt es laut Scharrenbach derzeit 14.399 Anträge. 95 Prozent davon seien geprüft oder bereits bewilligt. Zum Vergleich: Anfang Januar habe die Quote noch bei 77 Prozent gelegen und erst knapp 100 Millionen Euro seien in der Auszahlung gewesen. "Wir kommen mit jedem Tag mehr in die Bewilligung ", so die Ministerin.

Zum Beleg dafür, dass es keine Verzögerungen gibt, präsentierte Scharrenbach einige Beispiele, laut denen die Bearbeitungsdauer zwischen Antragstellung und Bewilligung nur ein paar Tage dauerte. Verzögerungen gebe es, wenn Anträge nicht vollständig seien.