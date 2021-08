Kaputte Schulen, zerstörte Rathäuser: Große Unwetter-Schäden an öffentlichen Gebäuden

Sanierung oder Neubau des Rathauses

Verwüstung und Schlamm im Stolberger Rathaus

Im Erdgeschoss hat es den gerade erst frisch renovierten Bürgerservice und das Jugendamt getroffen. Die Technik im Keller mit Lüftung und Elektrik ist zerstört. " Der Aufzug funktioniert nicht mehr und wird auch so nicht mehr in Betrieb genommen werden können ", sagt Bürgermeister Haas. Ob und wie es mit dem bisherigen Rathaus weitergeht, sei noch unklar. " Jetzt müssen wir sehen, ob eine Sanierung das Ganze angehen kann oder ob wir hier über einen kompletten Neubau sprechen müssen ."

Schäden in Milliardenhöhe

NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach kann zwar noch keine Gesamtsumme für ganz NRW nennen, da noch nicht alles zusammengetragen sei. " Aber wir kommen in einem hohen Milliardenbetrag raus ", sagte die CDU -Politikerin am Donnerstag dem WDR . Helfen solle der Wiederaufbaufonds, der gerade zwischen Bund und Ländern gestrickt wird.

NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU)

Kurzfristig wurden laut Scharrenbach Lösungen gefunden, wie die Verwaltungen wieder arbeiten können. Im Fall von Stolberg sei ein Teil im Gerätehaus der Feuerwehr untergekommen. " Aber das ist natürlich keine langfristige Lösung ", so die Ministerin. Da gehe es zum Beispiel um Container, "bis ein neues Rathaus da ist ". Komplizierte Ausschreibungen für die Arbeiten würden vereinfacht, Handwerker aus anderen Regionen animiert, vor Ort zu helfen.

Einschränkungen zum Schulstart nach den Ferien

Auch zahlreiche Schulen wurden vom Hochwasser getroffen. Laut dem Düsseldorfer Schulministerium gibt es mehr als 150 Schadensmeldungen mit unterschiedlichem Ausmaß. Noch sind Ferien, da sind die Auswirkungen gering. Doch was ist, wenn der Unterricht in knapp zwei Wochen wieder beginnen soll?

Zerstörtes Klassenzimmer in Swisttal