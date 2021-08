Laschet und Scholz gemeinsam in NRW-Flutgebieten

Eigentlich kämpfen Armin Laschet und Olaf Scholz in diesen Tagen gegeneinander - schließlich wollen beide im Herbst Bundeskanzler werden. Doch an diesem Dienstag rückt der Wettkampf in den Hintergrund. Denn der CDU-Ministerpräsident und der SPD-Finanzminister besuchen gemeinsam die Hochwasserregion in NRW.

Die beiden Kanzlerkandidaten machen sich in Stolberg bei Aachen ein Bild von der Lage und den Aufräumarbeiten. Zudem treffen sich Laschet und Scholz mit Unternehmern, die besonders von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. Anschließend besucht Scholz Schleiden in der Eifel. Am Montag hatte bereits Laschet Schleiden besucht.