NRW gibt 200 Millionen Euro Soforthilfe für Flutopfer

Eine Woche nach der Unwetterkatastrophe in NRW gibt es erste klare Informationen über finanzielle Hilfen. So stellt das Land Soforthilfen in einer Höhe von 200 Millionen Euro zur Verfügung. Das habe das Kabinett in einer Sondersitzung beschlossen, sagte Ministerpräsident Armin Laschet am Donnerstag. Das Ziel sei, " unbürokratisch und schnell " zu helfen. " Jetzt geht es darum, die größte Not zu lindern ."