U-Ausschuss Flutkatastrophe: Gereizte Stimmung vor Reuls Vernehmung

Die SPD -Opposition im Landtag stellt gerade an alle Ministerinnen, Minister und Staatssekretäre kleine Anfragen. So will die SPD von den Spitzen der Landesregierung wissen: Wann saßen sie in den vergangenen zwei Jahren im Homeoffice? Wann waren sie im Urlaub oder haben aus dem Ausland gearbeitet? Und teilen sie der Landesregierung dann immer mit, wo genau sie sich aufhalten? Wohlgemerkt: Es geht um die letzten zwei Jahre.

Hintergrund dieser Anfragen, die den Befragten viel Mühe und Unbehagen bereiten dürften, ist die Aufarbeitung der Hochwasserkatastrophe vom vergangenen Sommer. Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) hatte kürzlich angegeben, sie sei während der sintflutartigen Regenfälle in NRW auf Mallorca gewesen. Dort habe sie im Homeoffice gearbeitet. Nach einer Unterbrechung ihrer Reise wegen der Flut, kehrte sie demnach noch einmal zurück auf die Insel, um sich um ihre Tochter zu kümmern.

Homeoffice auf Mallorca

Aus Sicht der SPD-Opposition hätte die Ministerin das anders organisieren müssen. Der SPD-Sprecher im Hochwasser-Untersuchungsausschuss, Stefan Kämmerling, hält der Ministerin vor, sie habe sich, nach einer der größten Naturkatastrophen in der Landesgeschichte, ins Homeoffice verabschiedet.

Herbert Reul und Ursula Heinen-Esser (beide CDU)

Der CDU-Sprecher im Ausschuss, Thomas Schnelle, nimmt seine Parteikollegin in Schutz: "Ursula Heinen-Esser war erreichbar und hat ihren Job gemacht", sagt Schnelle und spielt den Ball zurück. Die damalige SPD-Ministerpräsindentin Hannelore Kraft sei nach dem Unwetter 2014 in Münster in ihrem Urlaub sogar nicht zu erreichen gewesen. Damals hatte Kraft das zunächst auf fehlenden Handyempfang (Funkloch) geschoben.

Verschleierung hinter Aktenbergen?

Das Vorwürfe-Pingpong verdeutlicht zweierlei: Zum einen stehen die Landtagswahlen vor der Tür. Und zum anderen sinkt die Stimmung im Untersuchungsausschuss allmählich auf den Gefrierpunkt. Die Opposition wirft der Regierung seit Wochen vor, die Aufklärung zu behindern.

Johannes Remmel von den Grünen bemängelt, "dass Akten zu spät geliefert werden, dass Akten nicht vollständig sind, dass bestimmte Akten vorenthalten werden." Noch immer steht die Androhung einer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Münster im Raum, mit der die Herausgabe fehlender Unterlagen erzwungen werden soll.