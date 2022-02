U-Ausschuss Flut: Ministerin Scharrenbachs nächtliche Vernehmung

Ausgewählte Unterlagen

Die Befragung von Heimatministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) begann erst nach 21 Uhr. Dabei stellte sich heraus, dass in ihrem Haus offenbar vor dem Zusammenstellen der Unterlagen bewertet wurde, welche für den Ausschuss relevant sind und welche nicht - ein aus Sicht von Grünen und SPD zumindest fragwürdiger Vorgang.

So hielten ihr die Oppositionsparteien verschiedene Dokumente aus dem Heimatministerium vor, in der Regel Mail- und SMS-Korrespondenzen, die sie in den Unterlagen gefunden hatten. Allerdings nicht in denen, die das Heimatministerium selbst eingereicht hatte, sondern andere Ministerien. Im Klartext: CDU-geführte Ministerien, wie das Umwelt- oder Innenministerium, hatten diese Schriftwechsel dem Ausschuss eingereicht, Scharrenbachs Ministerium aber nicht.

Nicht zur Gefahrenabwehr

Auf Nachfrage erklärte Ministerin Scharrenbach, es sei in diesen nicht um "Gefahrenabwehr" gegangen, sondern um die Finanzierung einzelner Maßnahmen nach der Katastrophe - dies aber sei nicht Untersuchungsgegenstand des Ausschusses. Dazu zählte ihrer Ansicht nach auch die Frage, mit welchem Geld die Entsorgung des durch die Katastrophe entstandenen Mülls und Sondermülls bezahlt werden sollte. Aus Sorge, der Müll könnte das Entstehen von Seuchen begünstigen, wollte das Umweltministerium hierfür eine schnelle Lösung.

Streit um Auftrag des Ausschusses

Rückenwind für diese Auffassung bekam die Ministerin aus den Reihen der CDU im Ausschuss. SPD und Grüne dagegen waren mehr als skeptisch. Darüber entbrannte eine Diskussion über die Frage, welchen Auftrag der Ausschuss denn nun tatsächlich hat. Im Ergebnis wurde die Öffentlichkeit rund 15 Minuten von der Sitzung ausgeschlossen. Um die eigentliche Fragestellung, nämlich ob die Landesregierung Fehler im Umgang mit der Katastrophe gemacht hat, ging es eher selten.