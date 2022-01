Hochwasser-Untersuchungen: Opposition wirft Landesregierung Verschleierung vor

Aktueller Auslöser ist die geplante Befragung eines Abteilungsleiters aus dem CDU-geführten Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MULNV) am kommenden Freitag. Obwohl das Ministerium erklärt hat, dem Ausschuss vollständige Unterlagen zugeleitet zu haben, vermissen SPD und Grüne entscheidende Dokumente: So gebe es von einer Regierungsbeamtin weder das "persönliches Outlook-Postfach" in den Unterlagen, noch "wichtige Posteingänge und -ausgänge", wie es in dem Schreiben heißt.